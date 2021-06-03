Шерегеш, Кемеровская область, , 12:07 — REGNUM Власти Кемеровской области и инвестиционная компания Gleden Invest Group в рамках XXIV Петербургского международного экономического форумазаключили соглашение о строительстве в Шерегеше нового горнолыжного комплекса в секторе «Б». Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

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Подписи в документе поставили губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв и председатель совета директоров компании Александр Клячин.

«Горнолыжный курорт «Шерегеш» становится одним из самых популярных в стране, в этом сезоне его посетили более двух миллионов туристов. Климат Горной Шории и особый снег «пухляк» привлекают туристов со всей России и зарубежья. Необходимо развивать инфраструктуру, строить дополнительные трассы, гостиницы», — отметил Цивилёв.

Инвесторы планируют вложить в проект от 5,5 до 8,8 миллиардов рублей.