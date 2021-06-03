Варшава, , 12:05 — REGNUM Следующей бесплатной игрой сервиса Epic Games Store станет градостроительный симулятор Frostpunk. Об этом сообщил французский портал dealabs.

Акция стартует сегодня, 3 июня, в 18:00 МСК. В это же время представители Epic Games Store должны официально анонсировать новую бесплатную игру.

Напомним, что в онлайн-магазине Epic Games Store регулярно проходит акция с бесплатной раздачей видеоигр. Сейчас в рамках этой инициативы можно получить игру Among Us.

Читайте ранее в этом сюжете: Игра Monster Hunter World лишилась «антипиратской» защиты