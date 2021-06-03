Тбилиси, , 12:12 — REGNUM Следственная комиссия по проверке итогов выборов в парламент Грузии, прошедших в октябре 2020 года, начала 3 июня пересчёт бюллетеней для голосования. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Так, председатель комиссии, депутат Гиви Миканадзе сообщил, что для проверки случайным образом выбрали 20 избирательных участков. Для пересчета голосов наняли 12 человек.

Сообщается, что на протяжении всей процедуры пересчёта её будут транслировать в прямом эфире. Видеокамеры не будут отключать ни на время обеда, ни ночью.

В следственную комиссию вошли только депутаты от правящей партии «Грузинская мечта». От оппозиции никто не согласился участвовать расследовании жалоб на ход голосования.

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». 19 апреля 2021 года представителями властей и ряда оппозиционных партий было подписано соглашение о выходе из политического кризиса. В нём руководство «Грузинской мечты» обязалось пойти на ряд уступок.

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