Санкт-Петербург, 3 июня 2021, 12:04 — REGNUM Минпросвещения РФ пока не планирует увеличивать число обязательных предметов для сдачи на ЕГЭ до трёх. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил ТАСС глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
Следите за развитием событий в трансляции: «ПМЭФ-2021: в Петербурге обсуждают новую реальность»
«Каких-то планов дополнительных вводить обязательный экзамен пока нет», — сказал Кравцов.
При этом он признал, что «эти вопросы обсуждаются».
На сегодняшний день в рамках ЕГЭ обязательными для сдачи являются два предмета — русский язык и математика.