Санкт-Петербург, , 12:04 — REGNUM Минпросвещения РФ пока не планирует увеличивать число обязательных предметов для сдачи на ЕГЭ до трёх. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил ТАСС глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

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«Каких-то планов дополнительных вводить обязательный экзамен пока нет», — сказал Кравцов.

При этом он признал, что «эти вопросы обсуждаются».

На сегодняшний день в рамках ЕГЭ обязательными для сдачи являются два предмета — русский язык и математика.