Элиста, , 12:04 — REGNUM В Калмыкии будут судить генерального директора компании, аффилированной ООО «ЕвроСибОйл». Организация скрыла от налоговых органов миллионы рублей, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре РК.

Как полагают следователи, руководитель фирмы в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года, сговорившись с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость и на прибыль организации путём внесения в декларацию фиктивных данных. Сумма налоговой задолженности превысила 72 млн рублей. Имущество и расчётные счета организации и фигуранта арестованы.

Уголовное дело рассмотрит Элистинский городской суд.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калмыкии посчитали задолженность «ЕвроСибОйла» по обязательным платежам