Москва, , 12:03 — REGNUM Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект о поиске пропавших по геолокации, передает корреспондент ИА REGNUM 3 июня.

Правоохранительные органы смогут получать данные о местоположении мобильных телефонов пропавших граждан для их поиска без судебного решения.

Поиск пропавших без вести при помощи выявления места нахождения их мобильных телефонов можно будет начинать непосредственно после получения заявления о пропаже, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Очередное пленарное заседание намечено на 8 июня.

Законопроект, авторами которого выступила группа депутатов Госдумы и сенаторов во главе с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, был внесен на рассмотрение нижней палаты в сентябре 2018 года, в 2019 году инициатива принята в первом чтении.

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