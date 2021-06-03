Берлин, , 14:10 — REGNUM Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн выразил благодарность детям, сыгравшим пионеров в его новом клипе. Он опубликовал пост в своём Instagram-аккаунте.

https://www.instagram.com/p/CPnlRqqpw-p/

На фотографии вместе с детьми в красных галстуках присутствует и сам Линдеманн в том же наряде. «Хочу поблагодарить наших прекрасных детей за совместную работу над клипом. Это было круто!» — написал музыкант.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тилль Линдеманн выпустил клип на песню Ich hasse Kinder («Я ненавижу детей»). Выход ролика был приурочен ко Дню защиты детей.

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