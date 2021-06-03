Москва, , 12:01 — REGNUM Винить в низких темпах вакцинации в России от коронавирусной инфекции нужно в том числе и врачей. Такое мнение в эфире Youtube-канала телеведущего Владимира Соловьёва высказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

«Вражеская агитация антипрививочников и пятая колонна врачей препятствуют ускорению темпов вакцинации, — подчеркнул он.

При этом Мясников сравнил врачей, отговаривающих людей от вакцинации, с военными в белых халатах «как в мунидирах».

«Это всё равно, что лейтенант Красной армии вёл бы гитлеровскую пропаганду: «Сдавайтесь, немцы хорошие, они будут поить вас баварским пивом», — пояснил врач.

Специалист подчеркнул, что такая тенденция прослеживается давно и отговаривающие от прививок медики должны нести ответственность.

Всего Мясников назвал четыре фактора, оказывающие влияние на темпы вакцинации населения в России от коронавируса, которые он назвал «позорно низкими». По его словам, большинство людей в силу «неграмотности» боятся развития каких-либо заболеваний после прививок. Многие при этом отказываются от прививок, хотя не владеют достоверной информацией о побочных эффектах.

Как сообщало ИА REGNUM, массовая вакцинация всех категорий населения стартовала в российских регионах с 18 января 2021 года. Месяцем ранее прививки от коронавирусной инфекции могли получить медики, учителя и люди с хроническими заболеваниями. На тот момент в стране было зарегистрировано два препарата от COVID-19 российского производства — «Спутник V», разработанный институтом имени Гамалеи, и «ЭпиВакКорона», разработанная научным центром «Вектор».

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На сегодня в России зарегистрировано ещё две антикоронавирусных вакцины препарат «КовиВак» от Центра имени Чумакова РАН и «Спутник Лайт» (облегчённый вариант вакцины «Спутник V»).

По информации министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко, на сегодняшний день в России уже более 18 миллионов человек получили по меньшей мере одну прививку от коронавирусной инфекции. По его словам, в последнее время российские граждане проявляют всё большую активность в вопросе вакцинации от COVID-19.