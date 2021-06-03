Санкт-Петербург, , 12:01 — REGNUM В России будут приняты антитеррористические требования, которые обеспечат безопасность детей в школах. Об этом «на полях» Петербургского международного экономического форума заявил РИА Новости глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Будут приняты те требования, которые максимально обеспечат безопасность школьников. Также была проведена проверка безопасности всех школ, были сделаны определённые выводы, они будут учтены при принятии этих требований», — сказал Кравцов.

По его словам, процедура разработки новых антитеррористических требований ведётся в рамках межведомственной рабочей группы.

Кравцов подчеркнул, что в рамках этой работы будут максимально учтены все поступившие предложения.