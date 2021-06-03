Белгород, , 12:02 — REGNUM В Белгородской области 3 июня подтверждено 62 новых случая заражения коронавирусом, что на один случай меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления 110 пациентов, скончались женщина и мужчина. На вакцинацию от COVID-19 поданы 4997 заявок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Белгородской области зарегистрирован 38 971 случай заболевания COVID-19. Выздоровели 34 665 человек. Продолжают лечение в стационарах 893 пациента, амбулаторно — 2715 жителей, на самоизоляции находятся 9877 человек.

От осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 698 пациентов.

Двукратную вакцинацию от COVID-19 прошли 228 935 человек. В целом записались на прививки 318 474 добровольца.