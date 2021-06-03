Москва, , 12:02 — REGNUM Президент Сирии Башар Асад прошел вакцинацию от COVID-19 российским препаратом «Спутник V». Об этом 3 июня сообщил сирийский посол в Москве Рияд Хаддад, его слова приводит «Интерфакс».

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«Да, вакцинировался», — сказал посол Сирии в ответ на советующий вопрос.

Также Хаддад отметил, что новая партия российской вакцины «Спутник V» уже доставлена в Сирию и уточнил, что первая партия препарата была использования для вакцинирования медиков и первых лиц страны, а в настоящее время прививки ставят простым сирийским гражданам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что российские производители могут выпускать около 30 млн доз вакцин от COVID-19 «Спутник V» в месяц.