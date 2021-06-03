Пермь, , 12:00 — REGNUM В Свердловской области ведутся поиски 35-летней пермской туристки. Женщина начала 29 мая сплав на байдарке по реке Серга, но до села Аракаево не добралась, сообщает СУ СКР по региону.

По факту исчезновения пермячки возбудили уловное дело. Следователи усмотрели признаки преступления по статье 105 УК РФ («Убийство»).

»С учётом того, что у женщины не было оснований, чтобы куда-то на длительное время убывать, не предупредив об этом родственников и знакомых, а также с учётом её устойчивых социальных связей в виде семьи и постоянной работы, в данной ситуации следствием СКР принято решение о необходимости выяснения всех обстоятельств исчезновения пропавшей именно в рамках возбуждённого уголовного дела», — пояснили в ведомстве.

Известно, что Анастасия приехала в Михайловск из Прикамья на собственном автомобиле с целью туризма. Она оставила машину на городской плотине и добралась до города Нижние Серги, откуда начала сплав. С этого момента местонахождение туристки неизвестно.