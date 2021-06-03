Санкт-Петербург, , 11:58 — REGNUM На Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) 3 июня губернатор Сахалина Валерий Лимаренко подписал соглашение с директором компании «Многофункциональный грузовой район» Алексеем Фертом о строительстве на восточном побережье островного региона нового глубоководного порта, об этом Лимаренко сообщил в своём официальном телеграм-канале.

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«Для нашего региона это очень позитивное событие. Новый порт — это масштабная стройка, крупный транспортный узел. В результате будут созданы сотни высококвалифицированных рабочих мест, появятся дополнительные источники бюджетных поступлений», — написал губернатор Сахалина

Как сообщало ИА REGNUM, решение климатических задач даст мощный стимул для модернизации экономики и социальной сферы Сахалина и в конечном итоге приведёт к повышению качества жизни в островном регионе, об этом 3 июня на сессии «Дальний Восток: ресурсный фронтир или двигатель роста?» ПМЭФ-2021 заявил губернатор области Валерий Лимаренко.