В Тульской области запустят производство полимолочной кислоты

Тула, 3 июня 2021, 11:58 — REGNUM Соглашение о строительстве производственного комплекса по производству полимолочной кислоты (PLA) на территории Тульской области подписано 3 июня на XXIV Петербургском международном экономическом форуме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. Подписи под документом поставили губернатор Тульской области Алексей Дюмин и генеральный директор ООО «Плант_Спэйс» Андрей Крушинский.
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Губернатор подчеркнул, что реализация проекта позволит запустить производство, которое станет эволюционным этапом в решении задач нацпроекта «Экология» в Тульской области. Объём инвестиций оценивается в 16 млрд рублей, планируется создать более 160 рабочих мест. Проект предусматривает строительство высокотехнологичного завода мощностью 30 тысяч тонн в год.
Основной объем продукции нового завода будет поставляться на экспорт в Европу, Китай, Вьетнам и Индию.