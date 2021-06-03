Тула, 3 июня, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Соглашение о строительстве производственного комплекса по производству полимолочной кислоты (PLA) на территории Тульской области подписано 3 июня на XXIV Петербургском международном экономическом форуме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. Подписи под документом поставили губернатор Тульской области Алексей Дюмин и генеральный директор ООО «Плант_Спэйс» Андрей Крушинский.

Управление пресс-службы правительства Тульской области В Тульской области запустят производство полимолочной кислоты

Следите за развитием событий в трансляции: «ПМЭФ-2021: в Петербурге обсуждают новую реальность»

Губернатор подчеркнул, что реализация проекта позволит запустить производство, которое станет эволюционным этапом в решении задач нацпроекта «Экология» в Тульской области. Объём инвестиций оценивается в 16 млрд рублей, планируется создать более 160 рабочих мест. Проект предусматривает строительство высокотехнологичного завода мощностью 30 тысяч тонн в год.

«Это позволит создавать продукцию с низким экологическим вредом при утилизации. Материал, который будет производиться — один из наиболее перспективных биополимеров, используемых в промышленности. Правительство окажет новому резиденту ОЭЗ «Узловая» всю необходимую поддержку», — отметил Дюмин.

Основной объем продукции нового завода будет поставляться на экспорт в Европу, Китай, Вьетнам и Индию.