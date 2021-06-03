Окинский район, Бурятия, , 11:58 — REGNUM В Окинском районе Бурятии ведётся расследование по факту взрыва на золотодобывающей шахте. Глава республики Алексей Цыденов выразил соболезнования семье погибшего рабочего, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

По его словам, в штольне работало восемь человек. Семеро из них после взрыва самостоятельно эвакуировались. Один человек погиб. На месте в настоящее время работает горноспасательная служба.

«Будут сделаны соответствующие выводы и приняты меры. Хотел бы выразить соболезнования близким погибшего. Отмечу, что помощь пострадавшим будет оказана вся необходимая», — отметил глава региона.

Напомним, взрыв на руднике «Владимирский» произошёл в четверг, 3 июня. Разработкой месторождения, по данным правительства, занимается компания «Рифей».

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