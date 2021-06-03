Токио, , 11:58 — REGNUM Спустя три года после релиза компания Capcom убрала из своей игры Monster Hunter World «антипиратскую» защиту Denuvo. Об этом 3 июня сообщает «Игромания».

Помимо этого, защиту также убрали из масштабного дополнения Iceborne, которое добавляло в игру новые локации, врагов и сюжетную кампанию. Разработчики не дали никаких комментариев относительно этой ситуации.

Monster Hunter World — это ролевой экшен, в котором геймерам нужно охотиться на огромных доисторических чудовищ. Он является одной из самых продаваемых игр Capcom.

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