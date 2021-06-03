Париж, , 11:55 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон 2 июня объявил, что с 15 июня 12−18-летние смогут пройти вакцинацию. Об этом 2 июня сообщает Liberation

Посетив 2 июня Сен-Сирк-Лапопи Эммануэль Макрон объявил, что с 15 июня молодые люди в возрасте от 12 до 18 лет смогут получить вакцинацию против COVID-19. Президент уточнил, что решение о начале вакцинации подростков было принято на Совете обороны, который состоялся 2 июня в Елисейском дворце.

«Вакцинация будет проводиться на добровольной основе и с согласия родителей», — добавил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции начиная с 31 мая все лица старше 18 лет могут получить прививку от COVID-19.