Вашингтон, , 11:55 — REGNUM Президент США Джо Байден поздравил 2 июня Ицхака Герцога с избранием на пост президента Израиля на фоне потенциального отстранения от власти нынешнего премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, сообщает The Hill.

«На протяжении всей своей карьеры избранный президент Герцог демонстрировал свою непоколебимую приверженность укреплению безопасности Израиля, развитию диалога и наведению мостов через мировую еврейскую общину», — сказал Байден.

«Я уверен, что под его председательством партнерство между Израилем и США будет продолжать расти и углубляться», — добавил американский лидер в официальном заявлении, в котором не было упоминаний о Нетаньяху.

Накануне стало известно, что коалиция политических сил Израиля достигла соглашения о замене нынешнего премьер-министра.