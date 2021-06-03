Москва, , 11:55 — REGNUM Гостиничный бизнес в России пытается компенсировать убытки 2020 года и расплатиться по кредитам, что сказывается и на стоимости летнего отдыха для граждан РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 июня заявила профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталия Зайцева. Так она прокомментировала информацию о том, что в России летний отдых подорожал почти на треть.

«Подорожание летнего отдыха в России объясняется двумя причинами — с одной стороны, есть высокий спрос жителей РФ на отдых в России, в том числе из-за закрытия границ, а с другой стороны, гостиничный бизнес пытается компенсировать убытки, накопившиеся с 2020 года, и расплатиться по кредитам, — сказала Зайцева. — Кроме того, у многих гостиниц большие текущие затраты, связанные с мероприятиями, отложенными в прошлом году, такими как ремонт помещений, замена мебели, приобретение нового оборудования и т. д.».

Также, как отметила Зайцева, многие российские курорты ориентированы на детский и семейный туризм, туры по которым имеют высокую глубину продаж (время от момента покупки тура до поездки на отдых).

«Поэтому многие жители РФ в условиях высокой неопределенности с открытием границ и постоянным потоком сообщений о том, что туры сильно подорожают к лету, заранее, в том числе еще в зимний период, приобрели путевки в турфирмах или сами забронировали гостиницы по более высоким ценам, чем в прошлом году», — пояснила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть данные, что большинство жителей России (42%) считают, что идеальный отпуск — это отдых за рубежом, а 34% — в России.

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