Новосибирск, , 11:55 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 3 июня, за минувшие сутки было выявлено ещё 75 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 79 случаев.

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«Скончались ещё пять пациентов: мужчины в возрасте 68 лет, 70 лет, 94 года и женщины в возрасте 69 лет, 84 года. Всего в регионе умерли 1894 человека, — сообщает оперативный штаб региона. — В отделениях реанимации находится 61 человек, на ИВЛ — шесть пациентов».

Всего на утро сегодня, 3 июня, в регионе зарегистрирован 43 571 случай заражения коронавирусом, в том числе у 2743 детей; 39 463 пациента выздоровели (+84 за сутки).