Уфа, , 12:01 — REGNUM Портфель кредитов малого и среднего предпринимательства увеличился за год на 45% в Башкирии. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что за четыре месяца текущего года сумма вновь выданных кредитов экономике Башкирии превысила 220 млрд рублей, что на 17,4% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом общий портфель кредитов, выданных гражданам и предпринимателям увеличился за год почти на 9%.

Отмечается, что объем выданных в 2021 году кредитов малому и среднему предпринимательству увеличился на 30% (до 32 млрд рублей).

«По этому показателю республика на 4 месте в ПФО и на 18 — в России. В целом портфель кредитов МСП увеличился за год на 45% (4 место в ПФО, 17 — в России)», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По словам управляющего Отделением-Национального банка по Башкирии Банка РФ Марата Кашапова, этому способствовали специальные льготные программы.

«В целом объем вновь выданных кредитов организациям в январе-апреле вырос на 14%. Стоит отметить, что активизировались и крупные предприятия — рост кредитования составил 8%. В прошлом году их кредитный портфель сокращался, в частности, из-за того, что на фоне пандемии компании приостановили реализацию своих инвестиционных проектов», — сообщает пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии приняли закон, снижающий административное давление на бизнес.