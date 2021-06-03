Москва, , 12:03 — REGNUM Российские блогеры из проекта «Машинаторы» планируют построить к 100-летию образования СССР «Буханку будущего». Об этом они сообщили на своём YouTube-канале.

«В этом выпуске мы начинаем новый проект по постройке нового УАЗ «Буханка», — говорится в описании к видео.

Стоит отметить, что ранее блогеры уже представили реплики моделей Lamborghini Gallardo, Batmobile Tumbler, Ferrari 458 Italia, Shelby Cobra.

Дизайн экстерьера для автомобиля в 3D варианте создал московский дизайнер Андрей Давыдов. Внешний вид получившейся машины напоминает немного подросший «УАЗ-452» с более узкой головной оптикой. Над ней закреплена чёрная «монобровь». На корме автомобиля установлены светодиодные фонари. Особый внедорожный стиль машине придают огромные шины и чёрные расширители колёсных арок.

От «УАЗ-452» для нового авто будет взята только рама. На ней будет размещен кузов из лёгких композитных материалов. Что же касается технической начинки, то она будет позаимствована у других современных автомобилей.

Ранее на официальной странице УАЗ в социальной сети Instagram было представлено фото дома на колёсах «Карго», созданного на базе УАЗ «Патриот». В машине для жизнеобеспечения пассажиров предусмотрены дополнительный аккумулятор, инвертор на 220В и три солнечные панели, расположенные на крыше.

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