Санкт-Петербург, 3 июня, 2021, 11:57 — ИА Регнум. На ПМЭФ Петербург планирует заключить соглашение по второй очереди развития международного аэропорта «Пулково». После реализации этого проекта «Пулково» должен стать одним из ведущих аэропортов в Европе, заявил 3 июня на ПМЭФ губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Туристы в аэропорту «Пулково»

Следите за развитием событий в трансляции: «ПМЭФ-2021: в Петербурге обсуждают новую реальность»

Он напомнил, что до пандемии пассажиропоток в «Пулково» достигал 20 млн человек в год, и тогда было принято решение о расширении воздушной гавани. Но реализацию притормозила пандемия. После снятия ограничений ожидается рост пассажиропотока до 35 млн человек к 2030 году.

«Хотим сделать Пулково одним из лидирующих аэропортов Европы. Начинаем вторую фазу развития аэропорта. Вместе с нашим партнером по ГЧП — компанией «Воздушные ворота Северной столицы» — планируем вложить от 40 до 55 млрд рублей», — сообщил губернатор. Одновременно решается вопрос увеличения транспортной доступности аэропорта.