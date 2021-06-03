Киев, 3 июня 2021, 11:56 — REGNUM Верховная рада Украины осудила действия властей Белоруссии по «принуждению» к посадке самолёта компании Ryanair в Минске. Об этом сообщил 3 июня парламентский телеканал «Рада».
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Парламент Украины поддержал 280 голосами постановление № 5597, в котором поддержал решения других государств о прекращении авиасообщения с Белоруссией.
Украинские депутаты призвали немедленно освободить арестованного оппозиционера Романа Протасевича, а также прекратить произвол в отношении белорусской оппозиции.
Напомним, ранее спикер Рады Дмитрий Разумков рассказал, что на повестке дня находится постановление, в котором президент Белоруссии Александр Лукашенко может быть назван «угрозой» международной безопасности.
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