Киев, , 11:56 — REGNUM Верховная рада Украины осудила действия властей Белоруссии по «принуждению» к посадке самолёта компании Ryanair в Минске. Об этом сообщил 3 июня парламентский телеканал «Рада».

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Парламент Украины поддержал 280 голосами постановление № 5597, в котором поддержал решения других государств о прекращении авиасообщения с Белоруссией.

Украинские депутаты призвали немедленно освободить арестованного оппозиционера Романа Протасевича, а также прекратить произвол в отношении белорусской оппозиции.

«Верховная Рада Украины решительно осуждает действия властей Республики Белоруссия о принудительной посадке пассажирского самолета компании Ryanair и задержание Романа Протасевича, что является очередным проявлением наступления белорусской власти на политическую оппозицию, на свободу слова и журналистской деятельности в Белоруссии», — сказано в документе.

Напомним, ранее спикер Рады Дмитрий Разумков рассказал, что на повестке дня находится постановление, в котором президент Белоруссии Александр Лукашенко может быть назван «угрозой» международной безопасности.

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