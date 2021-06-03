Лондон, , 11:53 — REGNUM На открывшейся 3 июня в Кенсингтонском дворце выставке представлено свадебное платье принцессы Дианы (1961 — 1997) с тысячами жемчужин, органзой и семиметровым шлейфом. Об этом 3 июня сообщает британская вещательная корпорация ВВС.

Платье Дианы, в котором она в июле 1981 года вышла замуж за принца Чарльза, стало центром выставки Royal Style in the Making («В создании королевского стиля»).

При этом организаторы выставки, проводимой перед 60-летием со дня рождения принцессы, отмечают, что созданный для Дианы малоизвестными на тот момент дизайнерами — Дэвидом Эммануэлем и его супругой Элизабет — свадебный наряд, это «одно из самых известных в истории свадеб» платьев.

При этом дизайнеры при его создании использовали лучшие материалы — шелк цвета слоновой кости, антикварные кружева, изначально принадлежавшие королеве Марии (1867−1953), которые были собраны в единый наряд, сочетая традиционные мотивы и направления моды начала 80-х годов прошлого века.

Отметим, выставка, которая посвящена созданию нарядов для британской королевской семьи и творчеству их создателей, будет идти до начала января 2022 года.