Москва, , 11:49 — REGNUM Несмотря на приближение к благополучному рациону питания, Россия демонстрирует тенденцию к увеличению случаев ожирения среди взрослого населения страны. Об этом в ходе заседания Комитета по всемирной продовольственной безопасности заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы близимся к благополучному рациону при том, что снижается потребление хлебных продуктов. Но вместе с тем Российская Федерация, как и в целом страны в мире, пока видит тенденцию к увеличению случаев заболеваемости ожирением среди взрослых», — сказала Попова.

При этом, по её словам, в стране также фиксируется рост потребления молока, фруктов, ягод и овощей.