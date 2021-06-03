Москва, , 11:49 — REGNUM Прогрессивная шкала способна обеспечить справедливость налогообложения по НДФЛ в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 июня заявил доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев. Так он прокомментировал итоги опроса, который показал, что в РФ большинство жителей выступают за введение прогрессивной шкалы налогообложения.

«Повышение налогов в России уже произошло с 2021 году. С одной стороны, государство сформировало с 2021 года начальный этап прогрессивной шкалы по НДФЛ. В налоговой истории споры экономистов о введении прогрессии ведутся практически с того момента, когда в 2001 году была введена плоская 13-процентная ставка НДФЛ, — сказал Ахмадеев. — Несомненно, прогрессивная шкала способна обеспечить справедливость налогообложения по НДФЛ, поскольку плоская выравнивает налоговые обязательства физлиц вне зависимости от величины полученного дохода в год. С другой стороны, формирование этапа регрессии совпало с ковидными последствиями в экономике. Понятно, что многие работодатели, пользуясь случаем и переводя сотрудников в режим удаленной работы, снижают и величину заработной платы, объясняя это тем, что объемы работы также уменьшились».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по итогам опроса, проведенного ВЦИОМ, 83% респондентов высказались в пользу прогрессивной шкалы налогообложения.

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