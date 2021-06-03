Омск, , 11:49 — REGNUM В Омской области за последние сутки скончался один пациент с диагнозом COVID-19, сообщили ИА REGNUM 3 июня в региональном оперштабе.

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За всё время в регионе умерли 1440 человек, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 июня в Омской области выявлено 47 698 носителей коронавируса, выздоровели 40 594 человека. Прививки от COVID-19 на сегодняшний день сделали 216 782 омича, в том числе 173 384 человека привились обоими компонентами.

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