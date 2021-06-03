Таллин, , 11:49 — REGNUM Сразу в нескольких городах Эстонии местные духовые оркестры провели концерт в знак протеста против решения министерства обороны о сокращении в целях экономии расходов оркестра Сил обороны. Об этом сообщил ERR, отметив, что импровизированная акция поддержки коллег прошла в Вильянди, Рапла, Аудру, Тарту и Пярну.

Сообщается, что выступление — далеко не первая попытка музыкантов вступиться за коллег, и сдаваться они не намерены.

«Сейчас наши профессионалы находятся в беде, исчезает такой важный оркестр, поэтому мы хотим показать, как они важны для нашего государства», — заявил Арви Пеэтримяги из духового оркестра Спасательного департамента.

В случае худшего сценария в Эстонии останутся лишь самодеятельные духовые оркестры. Это, по словам организаторов акции, уже ударит по системе музыкального образования — обучение будущих профессионалов для оркестров, которых нет, не будет иметь смысла.