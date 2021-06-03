Волгоград, , 11:51 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве заключили губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Документ подписан 3 июня на площадке Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба волгоградской администрации.

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Стороны рассчитывают расширить торгово-экономические, научно-технические, социальные и культурные связи. Особое внимание также уделяется реализации совместных образовательных и туристических проектов.

«Волгоградскую область и город-герой Севастополь связывают по-настоящему дружеские, партнёрские долгосрочные взаимоотношения. Вопросы межрегионального сотрудничества являются важной составляющей для всего Южного федерального округа. Задачи, которые мы ставим перед собой, направлены на повышение качества жизни людей, улучшение социально-экономической ситуации на территории субъектов. Уверен, что все договоренности, связанные с экономическим и гуманитарным развитием, вопросами патриотического воспитания, будут реализованы на самом высоком уровне», отметил Андрей Бочаров.

В Севастополе заинтересованы и в развитии сельскохозяйственных отношений.

«Два города-героя имеют множество точек соприкосновения в социальной, культурной, экономической сферах. Волгоградская область — это регион с развитым агропромышленным комплексом, большая часть его территории — это земли сельхозназначения. Здесь не только выращивают, но и перерабатывают сельхозпродукцию. В этом году в Севастополе начнется строительство оптово-распределительного центра, где продукция волгоградских аграриев и перерабатывающих предприятий также может быть представлена», — считает Михаил Развожаев.

В целом в Волгоградской области подписаны и действуют 38 соглашений о межрегиональном сотрудничестве.