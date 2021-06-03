Пермь, , 11:50 — REGNUM В Пермском крае заключённый, отбывающий наказание в исправительной колонии № 1 Соликамска, осуждён за призывы к терроризму, сообщают СМИ со ссылкой на УФСБ по региону.

Гражданин Таджикистана призывал других заключённых воевать на стороне радикальных исламистов. Иностранец, отбывающий наказание за общеуголовные преступления, также распространял идеи насилия по мотивам религиозной ненависти и вражды.

В отношении заключённого было возбуждено уголовное дело. Его рассмотрел военный суд в Екатеринбурге и приговорил к трём с половиной годам лишения свободы. Кроме того, вербовщику террористов запретили администрировать информационные ресурсы в интернете в течение двух лет. Апелляционная инстанция в Нижнем Новгороде оставила приговор без изменения.