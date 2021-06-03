Иркутск, , 11:48 — REGNUM По итогам января-апреля 2021 г. объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» в Иркутской области составил 65,5 млрд. рублей. По данным территориального управления государственной статистики, это в 2,8 раза больше, чем в аналогичном периоде 2021 года.

Напомним, с 2018 года стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке в Иркутской области выросла почти на 40%. В числе основных факторов, влияющих на увеличение стоимости жилья, назван рост цен на строительные материалы: металлическую арматуру и утеплитель.

По некоторым позициям цены на данную продукцию выросли от 50 до 70%.

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