Санкт-Петербург, , 11:52 — REGNUM В России нет административного регулирования цен, государство применяет рыночные механизмы. Об этом министр финансов Антон Силуанов заявил 3 июня в ходе сессии ПМЭФ.

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Силуанов спросил, видел ли кто-либо административное регулирование, и есть ли требования к производителям продавать товары по определённым ценам?

«Такого нет. Вот говорят: нельзя административно регулировать. Мы не регулируем», — сказал министр.

Он добавил, что ситуация с высокими ценами беспокоит правительство, но оно располагает достаточным количеством механизмов помимо административного регулирования. Власти работают рыночными инструментами.

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