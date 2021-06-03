Ванкувер, Канада, , 11:46 — REGNUM Игра Mass Effect: Legendary Edition получит функцию, о которой давно просили фанаты — возможность сочетать английскую звуковую дорожку с любым языком локализации. Об этом сообщил менеджер компании Electronic Arts на официальном форуме проекта.

По словам менеджера, обновление с новой функцией выйдет «в начале июня». Таким образом, игроки из России теперь смогут поиграть с русскими субтитрами и оригинальной звуковой дорожкой.

Напомним, что многие геймеры остались недовольны сборником Mass Effect: Legendary Edition из-за невозможности сменить русскоязычный дубляж на оригинальную звуковую дорожку. Речь идёт только о первой части Mass Effect — во второй и третьей доступна озвучка только на английском языке.

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