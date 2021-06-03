Москва, , 11:46 — REGNUM Единый госэкзамен в России проходит в штатном режиме и без определённых нарушений. Об этом «на полях» Петербургского международного экономического форума заявил РИА Новости глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«В целом экзамен проходит в штатном режиме без каких-то нарушений, максимально объективно и с соблюдением, как я уже сказал, требований Роспотребнадзора», — сказал Кравцов.

Он напомнил о важности соблюдения всех правил сдачи экзамена, чтобы школьники могли показать свои знания.