Санкт-Петербург, , 11:45 — REGNUM За среду, 2 июня, в Петербурге лабораторным путём зафиксирован 841 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 3 июня в федеральном оперштабе. Новый уровень суточной выявляемости оказался на 13 случаев больше того, что был сутками ранее. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге подтверждено 442 175 случаев заражения коронавирусом.

Инфекционная больница им. Боткина в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

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Смертность от COVID-19 в регионе за последние сутки составила 39 случаев, это на три смерти больше, чем констатировали сутками ранее. Всего в Петербурге за время пандемии скончались 14 459 человек.

Выздоровели из числа заболевших 408 770 человек, в том числе 1239 выписаны по выздоровлению за последние сутки.

За 2 июня в Петербурге обследовали на коронавирус 28 719 человек.

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