Тбилиси, , 11:46 — REGNUM Сенаторы США Джин Шахин и Роб Портман в ходе визита в Грузию посетили село Земо Никози, расположенное на границе с Южной Осетией. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба Миссии наблюдателей Евросоюза (МНЕС).

Сообщается, что особое внимание было уделено пограничным заграждениям, установленным югоосетинской стороной. В Тбилиси называют это «бордеризацией».

"Сенаторы Джин Шахин и сенатор Роб Портман были проинформированы о ситуации с безопасностью на месте с акцентом на «бордеризацию», включающую установку колючей проволоки, постов наблюдения, разведывательного оборудования и пограничных знаков», — говорится в сообщении.

Напомним, в августе 2008 года грузинские войска напали на Цхинвал и находящихся там российских миротворцев. Для принуждения агрессора к миру Москва ввела в регион дополнительные силы и вынудила грузинских военнослужащих вернуться на места дислокации. После этого Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.

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