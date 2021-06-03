Иркутск, , 11:43 — REGNUM В Иркутской области индекс промышленного производства в январе-апреле 2021 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил — 96,8%. Такие данные 3 мая приводит территориальное управление государственной статистики.

Также известно, что по состоянию на 1 мая 2021 г. в хозяйствах всех сельхозпроизводителей Приангарья (по сравнению с соответствующим периодом 2020 года) наличие крупного рогатого скота увеличилось на 4,9%, свиней — на 1,2, птицы — на 0,4%.

Поголовье овец и коз сократилось на 4,1%. Произведено скота и птицы на убой (в живом весе) на 2,7% меньше, чем в январе-апреле 2020 г., молока больше на 1,4, яиц — на 0,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года стало известно, что фермеры Иркутской области вошли в тройку лидеров Сибирского федерального округа по поголовью крупного рогатого скота и коров, уступая Алтайскому краю и Республике Алтай.

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