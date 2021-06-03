Таллин, , 11:43 — REGNUM По состоянию на утро 3 июня в Эстонии хотя бы одну порцию вакцины от коронавируса получили 44,4% взрослого населения. Об этом сообщило министерство социальных дел со ссылкой на собственные данные. При этом вакцинированы 66% людей старше 70 лет.

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У специалистов озабоченность вызывают два региона страны — северо-восточный Ида-Вирумаа и столичный Харьюмаа, где охват вакцинацией взрослых остается ниже, чем в среднем по Эстонии: 30% и 42% соответственно.

Электронный реестр www.digilugu.ee предлагает более 15 000 доз вакцин на 4 и 5 июня в добавление к уже зарегистрированным. Марек Сир, руководитель группы вакцинации COVID-19, призвал эстоноземельцев активнее вакцинироваться этим летом, чтобы быть готовыми к осеннему эпидемиологическому обострению.

«Осенью наступает вирусный сезон. Поэтому не откладывайте начало вакцинации на осень и обязательно найдите время во время летних каникул», — заявил он.

С 14 июня начнется вакцинация прямо предприятиях. При этом предпочтение будет отдаваться компаниям, где вакцинацию желают сделать 30 и более сотрудников, а кроме того на вакцинацию приглашаются члены семей сотрудников.

Будут использованы вакцины производителей Janssen, Pfizer и Moderna.