Санкт-Петербург, , 11:42 — REGNUM По словам первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко, лекции культурно-просветительского марафона «Новое знание» в мае 2021 года посмотрели более 70 млн раз.

Эти данные полностью опровергают тезис о том, что молодежь не готова к восприятию серьезного материала, считает Сергей Кириенко.

Об этом он сообщил в четверг, 3 июля, на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Я не знаю, сколько сейчас просмотров, но полтора дня назад около 70 млн просмотров было сложных лекций прочитанных на марафоне «Новое знание». За них не ставят оценок, никто не будет проверять, посмотрел ты или нет. Более 70 млн раз посмотрели школьники и студенты длинные содержательные лекции, — цитирует слова Сергея Кириенко ТАСС, — Это опровергает стереотип о том, что для поколения TikTok, если ты хочешь с ними поговорить, надо уложиться в 30 секунд, минута максимум, желательно в кадре немножко подтанцовывать под хорошую музыку. Чушь. Полуторачасовые сложные лекции ученых и специалистов ребята слушают с большим интересом».

Марафоны, предусматривающие проведение тематических лекций, будут проходить в рамках деятельности общества «Знание» будут, сообщил Сергей Кириенко.

«Марафон «Новое знание» показал, что такие большие проекты, когда включена вся страна, когда общество «Знание» дает возможность человеку в любом регионе нашей страны включиться и выбрать ту тему, которая ему интересна, должны работать», — подчеркнул Сергей Кириенко.

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