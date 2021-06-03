Ташкент, , 11:42 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, согласно которому ликвидируется агентство стандартизации, метрологии и сертификации, сообщает 3 июня агентство «Газета.uz».

На базе ликвидируемого ведомства создается агентство по техническому регулированию в структуре министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

Указ главы государства направлен на совершенствование государственного управления в области технического регулирования. Документ устанавливает добровольный принцип получения сертификата соответствия на продовольственную и сельскохозяйственную продукцию

Кроме того, государственные органы будут проводить экспертизу стандартов без взимания платы. Указ также отменяет государственную регистрацию стандартов зарубежных стран.

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