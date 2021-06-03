Чебоксары, , 11:42 — REGNUM В Чувашии суточное число вылечившихся от COVID-19 превысило количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом, составив соответственно 54 и 47. Также зарегистрированы очередные летальные исходы. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 3 июня, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 25 917 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 47.

Победили болезнь 23 687 человек, из них за последние сутки вылечились 54 пациента. Доля выздоровевших составляет 91,4%.

При этом в Чувашии умерли ещё три пациента с коронавирусом — таким образом, общее число летальных исходов достигло 1438. В настоящее время диагноз COVID-19 официально поставлен 792 пациентам.

Как сообщало ИА REGNUM, прививку от COVID-19 в Чувашии сделали 117 тыс. жителей при плане в 588 тыс. населения. В целом привито 20% населения, в то время как в России данный показатель превышает 25%.

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