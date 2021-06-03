Ставрополь, , 11:42 — REGNUM В Ставропольском крае стартовал обязательный экзамен по русскому языку для выпускников 11-х классов. На сдачу ЕГЭ записались свыше 10 тыс. человек. Экзамен будет проходить 3 и 4 июня, сообщили в министерстве образования региона.

«Выпускники приступят к выполнению заданий в 84 пунктах проведения ЕГЭ в 33 муниципалитетах края, а 04 июня — в 31 пункте проведения ЕГЭ в 12 муниципальных и городских округах Ставрополья», — сообщил и.о. министра образования Ставропольского края Евгений Козюра.⠀В нынешнем году экзамен проходит в очном формате, но с соблюдением мер безопасности, предпринятых в условиях пандемии коронавируса. Так, по словам губернатора края Владимира Владимирова, в каждой аудитории предусмотрено присутствие не более десяти сдающих ЕГЭ.

«Опираемся на опыт прошлого года. Дезинфекция, термометрия, маски — в обязательном порядке. В каждой аудитории экзамен сдают не более 10 человек. С соблюдением установленной социальной дистанции. И так — в каждом из 84 пунктов ЕГЭ в крае», — написал Владимиров на своей странице в соцсети Instagram.