Москва, , 11:42 — REGNUM В основную группу риска по коронавирусу входят лица с эндокринными нарушениями и пациенты с сахарным диабетом. Об этом в ходе заседания Комитета по всемирной продовольственной безопасности заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«То, что основной группой риска для нового коронавируса являются люди с нарушением эндокринной системы, с патологией эндокринной системы, высокого риска пациенты с сахарным диабетом и с другими нарушениями — это, конечно, еще раз обращает наше внимание на вопросы питания, питания безопасного и питания качественного», — сказала Попова.

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