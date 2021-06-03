Москва, , 11:41 — REGNUM Сегодня, 3 июня, президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму случаю открытия в Ижевске Всероссийского форума финно-угорских народов, сообщается на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что Россия придаёт важное, приоритетное значение вопросам сохранения национальных языков, уникальных, самобытных традиций и обычаев.

«Финно-угорские, как и другие народы РФ, вносят огромный вклад в укрепление российской государственности, в развитие отечественной науки и культуры», — отметил Путин и пожелал участникам форума всего наилучшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ижевске (Удмуртия) 3−4 июня пройдет Всероссийский форум финно-угорских народов.

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