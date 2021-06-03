Калуга, , 11:49 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 50 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 3 июня. Днём ранее, 2 июня, в регионе был зарегистрирован 51 случай.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 35 824 человек, 1 231 человек находятся на лечении, 34 252 человек выздоровели.

Всего с начала пандемии в регионе скончался 341 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области за сутки выявлен 51 носитель коронавируса