Новосибирск, , 11:41 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал инцидент в Мошково, где сотрудник ДПС при задержании смертельно ранил 19-летнего молодого человека. По словам градоначальника, «это — трагедия».

«Сейчас ведутся следственные действия. Я против того, чтобы своими комментариями, административным ресурсом мешать ходу следствия. Следствие разберётся», — сказал Локоть сегодня, 3 июня, во время пресс-конференции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, посольство Азербайджана в России потребовало объективного расследования гибелиВекила Абдуллаева, который скончался в больнице после конфликта с сотрудниками ДПС.

Напомним, 28 мая 2021 года инспекторы ДПС попытались остановить автомобиль, который не выполнил требования об остановке. Началась погоня. Преследуемый автомобиль остановился у придорожной гостиницы, люди, находившиеся в нём, попытались скрыться. Полицейские задержали одного из нарушителей. Ещё трое вернулись и попытались оказать сопротивление. Один из полицейских достал табельное оружие, но нарушитель продолжал активное сопротивление. В ходе борьбы произошёл непроизвольный выстрел. 19-летний мужчина был ранен в голову. Позже он скончался в больнице.

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