Тверь, , 11:40 — REGNUM Соглашение по реализации нового инвестпроекта в сфере нефтегазовой промышленности подписали правительство Тверской области и ООО «Герс Технолоджи» в рамках Петербургского международного экономического форума 3 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Подписи под документом поставили губернатор Игорь Руденя и директор компании Олег Сергеев. Группа компаний «Герс» занимается разработкой технологий и производством оборудования для нефтегазовой промышленности. Новый проект компании предполагает создание центра разработки и производства современного оборудования для использования при бурении нефтяных и газовых скважин.

В Тверской области будут выпускать оборудование для нефтегазпрома Пресс-служба правительства Тверской области

«Проект позволит увеличить вклад Тверской области в импортозамещение высокотехнологичной продукции, открыть современные рабочие места для наших молодых специалистов. Центр будет создан на территории инновационно-промышленного парка «Боровлёво-3». Со своей стороны правительство Тверской области обеспечит постоянную системную поддержку проекта», — отметил Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул, что в регионе готовы предложить для компании развитие в разных направлениях экономики Верхневолжья.

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Также на стенде Тверской области состоялось подписание соглашения между ООО «Герс Технолоджи» и АО «Новая Сервисная Компания», согласно которому современное телеметрическое оборудование для проведения наклонно-направленного бурения нефтяных и газовых скважин на сумму более 19 млрд рублей, изготовленное в Тверской области, будет поставлено «Новой Сервисной Компании».

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит со 2 по 5 июня. Тема этого года — «Снова вместе. Экономика новой реальности». На пленарном заседании выступит президент России Владимир Путин. Губернатор Тверской области Игорь Руденя проведёт ряд деловых встреч, подпишет соглашения о сотрудничестве правительства Тверской области с крупными российскими и международными компаниями в сферах промышленности, дорожной инфраструктуры, туризма, глубокой переработки древесины и других. Тверская область в рамках ПМЭФ представила стенд, отражающий точки роста для действующих и будущих инвесторов: промышленные технопарки, девелоперские проекты региона, зоны туристической направленности. Гости форума смогут познакомиться с такими проектами, как инновационно-промышленный парк «Боровлево-3», ТОСЭР «Кувшиново», Морозовский городок и другими.

Тверская область принимает участие в ПМЭФ с 2006 года. По итогам участия Верхневолжья в ПМЭФ-2019 был заключен ряд ключевых соглашений, которые в настоящее время реализуются в Верхневолжье.