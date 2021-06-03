Санкт-Петербург, , 11:39 — REGNUM Спрос на нефть, который был в 2019 году, может не восстановиться, поскольку в мировой экономике наблюдается резкий тренд на «озеленение», заявил 3 июня министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Безусловно, мы понимаем, что тот мировой спрос, который был в 2019 году на нефть, может не восстановиться, очень резко пошел тренд на «озеленение» экономики», — сказал министр на сессии Петербургского международного экономического форума.

Силуанов назвал это правильным, необходимо готовиться, в стране «уже первые шаги приняли с точки зрения налогового маневра — больше налогов на сырьевые отрасли, меньше налогов на новые отрасли».

Следите за развитием событий в трансляции: «ПМЭФ-2021: в Петербурге обсуждают новую реальность»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что Россия может сохранить статус великой энергетической державы с помощью экспорта водорода.

Читайте также: Чубайс рассказал, как Россия может сохранить статус великой энергодержавы