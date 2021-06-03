Санкт-Петербург, 3 июня 2021, 11:39 — REGNUM Спрос на нефть, который был в 2019 году, может не восстановиться, поскольку в мировой экономике наблюдается резкий тренд на «озеленение», заявил 3 июня министр финансов РФ Антон Силуанов.
Силуанов назвал это правильным, необходимо готовиться, в стране «уже первые шаги приняли с точки зрения налогового маневра — больше налогов на сырьевые отрасли, меньше налогов на новые отрасли».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что Россия может сохранить статус великой энергетической державы с помощью экспорта водорода.
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